Questo contenuto è stato pubblicato il 11 maggio 2018 18.29 11 maggio 2018 - 18:29

Un solo manifestante palestinese, al momento, è stato ucciso negli scontri di oggi con l'esercito israeliano lungo la barriera difensiva tra Gaza e lo stato ebraico. Lo riferiscono sia l'agenzia Maan sia la Wafa, che hanno corretto l'informazione data poco fa.

Fonti locali, che citano il ministero della sanità a Gaza, hanno precisato che il secondo manifestante, dato per morto in un primo momento, è invece stato trasportato in ospedale dove, tuttavia, le sue condizioni sono state definite gravissime.

