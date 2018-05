Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 maggio 2018 18.38 10 maggio 2018 - 18:38

Manifestazioni di massa "pacifiche e disarmate" ma senza escludere la possibilità che "una grande folla" possa "irrompere" oltre la barriera dalla Striscia in Israele.

Lo ha detto oggi il capo di Hamas a Gaza, Yihia Sinwar, riferendosi alle manifestazioni indette lunedì e martedì prossimo lungo la barriera con Israele in occasione dell'apertura dell'ambasciata statunitense a Gerusalemme (14 maggio) e della "Nakba" (15 maggio), la giornata della "Catastrofe" secondo i palestinesi, la nascita di Israele.

Un'altra dimostrazione è in programma anche domani, come ogni venerdì. Sinwar - che oggi a Gaza ha incontrato la stampa estera - ha spiegato che i cittadini della Striscia, a causa del blocco di Israele, sono come "tigri in gabbia" le cui azioni sono difficili da predire. "Stiamo morendo lentamente - ha aggiunto - e non lo accettiamo più".

