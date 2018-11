Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 novembre 2018 16.08 13 novembre 2018 - 16:08

L'esercito israeliano continuerà "le sue operazioni secondo quanto necessario". Questa la decisione del Gabinetto di difesa riunitosi oggi per 7 ore a Tel Aviv e presieduto dal premier Benyamin Netanyahu sulla situazione a Gaza.

"Il Gabinetto - è scritto in un comunicato - ha discusso gli eventi nel sud, ascoltato quanto riferito dall'esercito e dai responsabili della sicurezza circa gli attacchi e le estese operazioni contro elementi terroristici a Gaza".

Nel frattempo Amnesty International ha indicato che: "Le vite dei civili devono essere risparmiate, mentre è in corso una escalation dei combattimenti tra Israele e gruppi armati palestinesi". L'organizzazione ha sottolineato inoltre che si tratta dei "più seri scontri sin dal conflitto armato del 2014".

"L'allarmate impennata della violenza nel corso della notte a Gaza solleva il timore che potremmo trovarci di fronte ad un nuovo grande bagno di sangue", ha affermato Saleh Higazi, vicedirettore per il Medio Oriente e Nord Africa di Amnesty International. "In base alla legge umanitaria internazionale, tutte le parti in conflitto hanno il chiaro obbligo di le vite dei civili coinvolti nelle ostilità", ha aggiunto.

"Le forze israeliane devono astenersi dal condurre attacchi indiscriminati", ha quindi detto Higazi, precisdando che allo stesso tempo, "i gruppi armati palestinesi, compreso Hamas, devono smettere il lancio indiscriminato di razzi e attacchi diretti a civili".

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sondaggio svizzeri all'estero Sondaggio Cari svizzeri all'estero, le vostre opinioni contano