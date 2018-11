Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 novembre 2018 16.51 13 novembre 2018 - 16:51

Un nuovo cessate il fuoco sarebbe stato raggiunto tra Hamas e Israele grazie alla mediazione egiziana e dell'Onu. Lo riferiscono media arabi, tra cui Al Jazeera, citati da quelli israeliani. Per Israele sarà la situazione sul terreno a decidere.

Gli sforzi egiziani hanno prodotto "un cessate il fuoco tra la resistenza e Israele". Lo dice da Gaza il Comando unificato delle fazioni palestinesi secondo cui "la resistenza resterà impegnata nella misura in cui Israele faccia altrettanto". Poco prima il capo di Hamas Ismail Haniyeh si era espresso in termini analoghi affermando che "se Israele ferma la sua aggressione è possibile tornare alle precedenti intese per un cessate il fuoco".

"Sarà la situazione sul terreno a decidere". Questa la risposta di una fonte politica israeliana alla notizia che è stato raggiunto un cessate il fuoco con Hamas. "Hamas - ha aggiunto - ha chiesto una tregua attraverso quattro mediatori diversi". Secondo la tv Canale 10 sarebbero: Egitto, Onu, Qatar e Norvegia. "Israele - ha proseguito la fonte politica - si riserva piena libertà di azione e sarà la situazione sul terreno a decidere".

