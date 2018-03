Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 marzo 2018 7.58 30 marzo 2018 - 07:58

Un palestinese è stato ucciso questa mattina da "colpi di artiglieria israeliani" vicino a Khan Yunis nella parte meridionale di Gaza.

Lo dicono fonti mediche locali, citate dall'agenzia palestinese Wafa, secondo cui l'uomo, un agricoltore di 27 anni, è morto dopo essere stato colpito da "schegge di un proiettile di artiglieria sparato da carri armati israeliani" di stanza al confine orientale dell'area di al-Qarara, a nord-est di Khan Younis. La stessa fonte parla anche di un altro ferito. L'esercito israeliano per ora non ha commentato i fatti.

Oggi è prevista vicino alla barriera difensiva con lo stato ebraico la 'Marcia per il Ritorno' nell'ambito del 'Land Day', una manifestazione appoggiata da Hamas che ha chiamato la popolazione alla partecipazione alla fine delle preghiere in moschea del venerdì. Già ieri sono state montate le prime tende di manifestanti in previsione della 'Marcia' di oggi che Israele vede con preoccupazione.

Neuer Inhalt Horizontal Line