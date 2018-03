Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 marzo 2018 12.29 30 marzo 2018 - 12:29

Un manifestante palestinese è stato ucciso nei violenti scontri in corso con l'esercito israeliano lungo la barriera difensiva tra Gaza e lo stato ebraico dove è in atto la 'Marcia per il ritorno' nell'ambito del 'Land day'.

Lo riportano fonti locali e l'agenzia palestinese Maan secondo cui l'uomo, di 25 anni, è stato ucciso ad est di Jabalya nel nord della Striscia. Il bilancio per ora sale così a 2 uccisi, il primo questa mattina.

