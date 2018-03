Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 marzo 2018 19.22 05 marzo 2018 - 19:22

Un uomo, indicato dalla Bbc come una sospetta ex spia russa, è stato ricoverato in ospedale in condizioni gravi dopo essere stato verosimilmente esposto a una "sostanza sconosciuta" in un centro commerciale di Salisbury, nel Wiltshire (Inghilterra).

Con lui risulta essere stata ricoverata anche una donna.

L'uomo è stato identificato come Serghei Skripal, 66 anni, un cittadino russo che ottenne asilo politico nel Regno Unito nel 2010. Il caso sembrerebbe ricordare quello di Aleksandr Litvinenko.

