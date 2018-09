Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Strade transennate per ore e massima allerta ieri sera a Salisbury, la cittadina dove il 4 marzo scorso erano rimasti intossicati l'ex spia russa Serghei Skripal e sua figlia: due persone, un uomo e una donna, si sono sentiti male in un ristorante.

La polizia ha fatto sapere ore dopo che dai controlli in ospedale è emerso che non c'è nulla che possa far pensare ad un avvelenamento da Novachok.

L'area è stata riaperta ma le indagini proseguono perchè - dice la polizia della contea di Wiltshire in una nota - "non è chiaro se sia stato commesso un crimine". Intanto Skynews ha riferito che una delle due persone colte da malore sarebbe di nazionalità russa.

"La polizia ha ricevuto una chiamata di una ambulanza al ristorante 'Prezzo' di High street alle 6.45 di ieri pomeriggio - si legge nella nota postata su twitter - . Un uomo di 40 anni e una donna di 30 si erano sentiti male. A seguito dei recenti fatti accaduti nella cittadina e alla conseguente preoccupazione che la coppia fosse stata esposta ad una sostanza sconosciuta, sono stati predisposti servizi di emergenza altamente precauzionali. Portati all'ospedale di Salisbury i due sono stati visitati. Possiamo confermare che non vi è nessuna indicazione che il Novichok sia la sostanza che abbia causato i malori. Entrambi sono ancora ricoverati in osservazione.

La polizia afferma che "l'emergenza è comunque rientrata" e che "al momento non è chiaro se sia stato commesso alcun crimine"; le indagini proseguono. L'ospedale è regolarmente aperto e funzionante. Il ristorante è ancora transennato per consentire le indagini, mentre le aree adiacenti sono state riaperte alla circolazione.

