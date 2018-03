Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il leader laburista Jeremy Corbyn si dichiara "sinceramente dispiaciuto" per la presenza di "sacche di antisemitismo" nel suo partito e si impegna a ricostruire la fiducia con la comunità ebraica dopo una serie di polemiche che lo hanno investito anche personalmente.

"Il Labour è un partito antirazzista e io condanno totalmente l'antisemitismo", assicura Corbyn in un messaggio. "Voglio rafforzare la fiducia e il sostegno della comunità ebraica del Regno Unito, ma so che per farlo dobbiamo dimostrare il nostro totale impegno a recidere le sacche di antisemitismo emerse dentro e intorno al nostro movimento e che hanno causato sofferenza nella comunità ebraica", ammette, annunciando incontri a breve con dirigenti dell'ebraismo britannico.

Il messaggio s'incrocia con una lettera di protesta delle comunità ebraiche al gruppo parlamentare laburista e con un'ultima polemica su un post pubblicato su Facebook da Corbyn nel 2012 in difesa d'un controverso murales dipinto a Londra, riconosciuto solo ora come "scioccante" e di tono "antisemita".

