Questo contenuto è stato pubblicato il 30 luglio 2018 12.15 30 luglio 2018 - 12:15

La giustizia non sarà più interpellata in Gran Bretagna per mettere fine alla vita di pazienti in stato vegetativo permanente.

In Gran Bretagna non sarà più richiesta l'autorizzazione legale per porre fine alle cure per i pazienti in uno stato vegetativo permanente. Lo ha stabilito la Corte Suprema.

Da adesso, quindi, sarà più facile interrompere l'alimentazione a tali pazienti, causandone il decesso. Basterà l'accordo tra famiglie e medici. Lo riporta la Bbc.

Per staccare i tubi non sarà più necessario l'intervento della Court of Protection, ha stabilito la Corte Suprema, secondo cui non c'è violazione della Convenzione per i diritti umani.

La Court of Protection si è pronunciata su casi del genere per 25 anni, ma per un singolo caso possono volerci mesi o addirittura anni, con alti costi.

