Questo contenuto è stato pubblicato il 5 maggio 2018 15.02 05 maggio 2018 - 15:02

Secondo un'esclusiva del Daily Mail sarà del marchio Ralph&Russo, costerà 100'000 sterline (circa 135'000 franchi) e sarà pagato dallo sposo e dalla famiglia reale l'abito da sposa che Meghan Markle indosserà il 19 maggio per convolare a nozze con il principe Harry.

Stando al quotidiano Meghan indosserà due abiti: il primo, da sposa, per avviarsi fino all'altare della cappella di St. George a Windsor, davanti a 600 invitati, e poi al ricevimento al castello di Windsor.

L'abito, scrive il "Daily Mail", sarà ricoperto di perline e cucito a mano. "Potrà risultare costoso, ma questo è il matrimonio dell'anno e sono state impiegate centinaia di ore per la manodopera per realizzarlo, quasi tutto a mano", ha rivelato una fonte al "Daily Mail. Meghan poi opterà per un secondo abito per il ricevimento privato offerto dal principe Carlo a Frogmore House.

