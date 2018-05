Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

06 maggio 2018 - 19:33

Due ragazzini sono stati feriti con colpi di arma da fuoco a Harrow, nella zona nord-ovest di Londra, in circostanze non ancora chiarite. Hanno 15 e 12 anni, secondo quanto riferisce Scotland Yard, citata dall'agenzia Pa.

Sono stati trovati in due luoghi diversi, ma a poca distanza fra loro, e non è ancora certo se si tratti di un unico episodio o meno. Al momento sono in ospedale, dove i medici ne stanno verificando le condizioni. Nessun arresto è stato compiuto.

La prima ricostruzione diffusa da una portavoce della polizia britannica fa pensare comunque ad un legame. Tutto si è infatti verificato nel giro di pochi minuti nello stesso caseggiato, nell'area di High Street, Wealdstone, nel quartiere di Harrow. Dapprima una pattuglia è stata allertata per il ferimento del 15enne, mentre due minuti più tardi i servizi di ambulanza cittadina hanno dato l'allarme per il 12enne, soccorso a poca distanza.

Scotland Yard parla di ferite "non fatali", ma precisa di essere in attesa di informazioni esatte dei medici sulle condizioni dei due ragazzini. Non è ancora chiaro se si tratti di un fatto di matrice criminale, familiare o accidentale.

Le vittime sono state portate in due diversi ospedali.

