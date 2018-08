Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 31 agosto 2018 17.53 31 agosto 2018 - 17:53

Il 20enne che aveva pianificato di uccidere la premier Theresa May è stato condannato all'ergastolo (foto d'archivio)

È stato condannato all'ergastolo con un termine minimo di 30 anni il ventenne londinese di fede islamica accusato d'aver pianificato di uccidere la premier Theresa May. Lo riferisce la Bbc.

L'uomo era stato riconosciuto colpevole di terrorismo di fronte alla corte di Old Bailey lo scorso 18 luglio.

Il giovane, residente nella zona Nord di Londra, simpatizzante dell'Isis radicalizzatosi di recente, aveva progettato un attentato suicida contro la premier britannica con l'idea di far esplodere una bomba artigianale davanti a Downing Street per poi cercare d'accoltellare la May e forse decapitarla.

Neuer Inhalt Horizontal Line