Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 aprile 2018 15.53 29 aprile 2018 - 15:53

Paura fuori da un locale a Newport, nel Galles del sud, dove alle 5 di mattina un diciottenne ha lanciato la sua auto contro la folla ferendo quattro persone, di cui due in modo molto grave. Il ragazzo è stato arrestato dopo una breve fuga.

Le immagini diffuse dai media inglesi mostrano scene di panico e terrore simili a quelle viste tante volte durante attentati terroristici.

In questo caso però sembra che si tratti del folle gesto di un adolescente ubriaco. "È un incidente scioccante ma voglio rassicurare i cittadini che non si tratta di un attentato terroristico e non ha nulla a che vedere con la maratona di Newport" prevista oggi, riferisce la polizia.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.