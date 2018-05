Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 maggio 2018 20.50 12 maggio 2018 - 20:50

Migliaia di persone sono scese per le vie del centro di Londra oggi in una protesta organizzata dai sindacati per un aumento del salario minimo e un miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori. Lo riporta la Bbc.

Tra i manifestanti anche molti impiegati del Nhs, il servizio sanitario nazionale, da mesi in crisi nera per mancanza di più fondi dal governo conservatore. In tanti agitavano cartelli con la scritta "Tories out". La marcia è partita da Victoria Embankment, ha attraversato Piccadilly ed è finita ad Hyde Park dove è intervenuto il leader dei laburisti Jeremy Corbyn. Ci sono stati momenti di tensione quando all'arrivo a Trafalgar Square qualcuno ha lanciato dei fumogeni.

Secondo uno studio del Trade Union congress, l'unione dei sindacati britannici, i salari torneranno ai livelli precedenti la grandi crisi del 2008-2009 soltanto tra sette anni quando un lavoratore medio avrà perso circa 18.500 sterline (oltre 20.000 euro) in guadagni reali.

