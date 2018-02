Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

3 febbraio 2018

Nuove regole contro il riciclaggio in Gran Bretagna (archivio)

I ricchi oligarchi russi che risiedono in Gran Bretagna dovranno spiegare come fanno a sostenere uno stile di vita miliardario. Lo ha annunciato il sottosegretario all'Interno, Ben Wallace, che ha lanciato a nome del governo una campagna contro il crimine organizzato.

Si tratta dei nuovi "Unexplained Wealth Orders", le direttive che consentiranno alle autorità di confiscare tutti i beni e le proprietà di valore superiore alle 50mila sterline, la cui provenienza non è giustificata.

A finire nel mirino saranno in particolare tutti i miliardari russi sospettati di reati come corruzione e riciclaggio. Si calcola che ogni anno annoni a circa 90 miliardi di sterline il denaro che viene riciclato nel Regno Unito. Secondo il Times, sono già decine i soggetti identificati dalla autorità, che presto si troveranno a dover giustificare il modo in cui hanno acquistato ville, auto di lusso, yacht e gioielli.

