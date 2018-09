Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 settembre 2018 18.10 13 settembre 2018 - 18:10

L'ex cambista di UBS Kweku Adoboli, condannato nel 2012 per una frode gigantesca, rischia di essere espulso verso il Ghana. Lo hanno comunicato oggi i suoi amici e il suo avvocato, stando a quanto riferisce l'agenzia Afp.

Il 38enne era stato riconosciuto colpevole nel 2012 di aver provocato presso UBS a Londra perdite valutate a 2,3 miliardi di dollari attraverso speculazioni sugli ETF, i fondi che replicano gli indici. Condannato a sette anni, era stato scarcerato nel 2015 dopo aver scontato la metà della pena.

Ora si trova detenuto in attesa di espulsione verso il paese africano in cui è nato. Contro la decisione ha presentato diversi ricorsi, senza successo. I suoi sostenitori - fra loro anche molti parlamentari - sottolineano che l'uomo risiede nel Regno Unito da quando aveva 12 anni e che la sua ultima visita in Ghana risale all'epoca in cui aveva 4 anni. Di nazionalità ghanese e figlio di un diplomatico delle delle Nazioni Unite, ha vissuto in vari paesi.

Neuer Inhalt Horizontal Line