Questo contenuto è stato pubblicato il 30 aprile 2018 11.49 30 aprile 2018 - 11:49

La premier britannica Theresa May ha scelto Sajid Javeed, finora titolare degli Affari Regionali, per sostituire come ministro dell'Interno Amber Rudd, dimessasi ieri. Lo riferisce la Bbc.

La Ruud ha lasciato dopo aver ingannato il parlamento sull'esistenza delle quote prestabilite annuali di espulsioni di migranti dal regno. Quanto a Javid, è figlio egli stesso di immigrati pachistani ed è considerato, al pari di Rudd, una "colomba" sul dossier della Brexit.

Javid ha 48 anni ed è nato in Gran Bretagna dove suo padre era immigrato nel 1960 dal Pakistan per guadagnarsi la vita come autista di bus. Laureato in economia all'università di Exeter e attivista conservatore (ma anti-thatcheriano) fin da studente, ha lavorato poi nel settore finanziario e delle grandi banche con esperienze negli Usa e a Singapore prima di diventare deputato Tory nel 2010.

