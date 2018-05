Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 2 maggio 2018 21.47 02 maggio 2018 - 21:47

Non saranno resi pubblici i documenti del ministero dell'Interno sulla Windrush Generation, i migranti storici delle ex colonie al centro di uno scandalo di diritti promessi e poi negati, costato il posto all'ex ministra dell'Interno britannica Amber Rudd. È

stata infatti respinta ai Comuni una mozione presentata a questo fine dai laburisti. Il gruppo conservatore ha votato compattamente per il 'no' seguendo le direttive del governo di Theresa May.

La ministra ombra del Labour, Diane Abbott, ha denunciato questo rifiuto come "un tradimento" delle promesse di riparare ai torti subiti e delle scuse fatte alla Windrush Generation. E come il segnale di una "volontà di insabbiamento".

Neuer Inhalt Horizontal Line