15 novembre 2018 12.07

Dimissioni a ripetizione nel governo britannico di Theresa May dopo dopo il sì di ieri sera all'accordo con l'UE sulla Brexit.

Altre dimissioni nel governo May: si è dimessa anche la sottosegretaria alla Brexit Suella Braverman. Poco prima l'avevano preceduta il sottosegretario per l'Irlanda del Nord Shailesh Vara, il ministro per la Brexit Dominic Raab e quella del lavoro Esther McVey.

