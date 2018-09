Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

08 settembre 2018 - 13:47

Una famiglia di tre persone è rimasta miracolosamente illesa dopo il passaggio di un treno della metro mentre si trovava proprio sui binari. L'incidente è avvenuto sulla centrale stazione di Baker Street, a Londra.

Secondo quanto riferisce la polizia, una donna che spingeva la carrozzina con dentro il figlio è caduta dalla piattaforma della stazione. Il marito è saltato anche lui sui binari per aiutarli a risalire. In quel momento stava sopraggiungendo il treno e i tre sono stati in grado di spostarsi dentro una canalina sotto i binari facendo in modo che il mezzo passasse sopra di loro.

Nessuno della famiglia è rimasto ferito, ma i tre sono stati comunque accompagnati in ospedale per precauzione. Il servizio della metro ha subito ritardi in seguito all'incidente.

