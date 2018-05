Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

7 maggio 2018 - 20:25

Donald Trump non deve compiere lo sbaglio di "gettare via il bambino con l'acqua sporca": lo dice il ministro degli esteri britannico Boris Johnson per invitare il presidente Usa a non rottamare l'accordo sul programma nucleare dell'Iran.

A Washington per incontrare il segretario di stato Mike Pompeo e il vicepresidente Mike Pence, Johnson - in un'intervista a Fox - ha rinnovato l'appello a rinnovare l'intesa condividendo la necessità di migliorarla. "Se si rottama l'accordo si dovrà dire cosa fare dopo. E non credo sia realistico bombardare i siti iraniani".

