Questo contenuto è stato pubblicato il 14 agosto 2018 20.38 14 agosto 2018 - 20:38

Domenica ci sono state manifestazioni in più città svizzere contro la violenza sulle donne, a seguito dell'episodio di Ginevra.

La maggior parte dei presunti autori dell'aggressione contro cinque donne avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì scorsi a Ginevra sono stati identificati: si tratta di cittadini francesi domiciliati nella vicina Francia.

Il Ministero pubblico ha dunque deciso di delegare il procedimento alla magistratura francese.

I presunti aggressori sono stati individuati grazie a un'indagine approfondita della "brigade criminelle" della polizia giudiziaria ginevrina, sotto la guida del Ministero pubblico, indica quest'ultimo in una nota. Esso ha chiesto all'Ufficio federale di giustizia a Berna di delegare il procedimento in Francia vista la nazionalità delle persone identificate, che rende difficile una estradizione in Svizzera.

Toccherà alle autorità francesi, nella fattispecie al giudice istruttore che sarà incaricato di occuparsi del caso, di condurre l'inchiesta, cui continueranno a collaborare polizia e Ministero pubblico ginevrini.

Nella notte tra martedì a mercoledì cinque giovani donne, di età compresa tra i 22 e i 33 anni, erano state aggredite da un gruppo di uomini all'uscita di una discoteca ginevrina dopo un alterco. Due delle vittime sono rimaste gravemente ferite; una è ancora in coma.

