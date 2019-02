Nuovi problemi per Pierre Maudet

L'associazione di sostegno a Pierre Maudet, che ha operato fra il 2012 e il 2018, non ha versato le imposte. Non sarebbero neppure stati versati i contributi sociali per i collaboratori attivi durante le campagne del politico ginevrino.

"Non è stata pagata nessuna imposta", hanno indicato a Keystone-ATS diverse fonti informate, confermando una notizia pubblicata da Le Matin Dimanche. Stando ai conti che il domenicale si è procurato, nelle casse dell'Association de soutien à Pierre Maudet sono transitati centinaia di migliaia di franchi. Si tratta di donazioni di privati e di imprese, fra cui quelle dei due coimputati di Maudet nella vicenda legata al viaggio ad Abu Dhabi.

Le affermazioni del domenicale sono state confermate da una fonte che ha avuto accesso ai conti. La fonte afferma che neppure il Cercle Fazy-Favon, altra associazione di sostegno a Maudet creata dal PRL cittadino, ha versato imposte.

Un'altra persona informata dei fatti parla di "crasso dilettantismo" e di "vecchia tradizione" del PLR che lo ha portato a credere che questo tipo di associazioni potesse beneficiare di un esonero. Inoltre , ha aggiunto, non sono stati versati i contributi sociali delle persone remunerate per aver lavorato alle campagne di Maudet.

