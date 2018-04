Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 aprile 2018 18.45 07 aprile 2018 - 18:45

Il corpo pompieri intervenuto oggi in un'immagine d'archivio.

Quindici persone sono rimaste ferite oggi nel primo pomeriggio a Ginevra in seguito all'esplosione, in un ristorante del centro città, di una bombola di gas del cannello per la preparazione di crème brûlée.

La violenza della deflagrazione ha mandato in frantumi i vetri del locale, ha riferito all'ats Frédéric Jaques, capitano dei vigili del fuoco, confermando un'informazione della Tribune de Genève. L'allarme è scattato alle 13.18.

Personale e clienti in sala e sulla terrazza del locale sono stati feriti dai frammenti di vetro. Otto persone sono state trasportate all'ospedale per controlli approfonditi. Tra i feriti anche due cuochi che hanno riportato lievi ustioni.

