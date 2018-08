Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 agosto 2018 17.46 20 agosto 2018 - 17:46

Le guardie di confine hanno fermato ieri all'aeroporto di Ginevra una britannica di 54 anni che tentava di introdurre in Svizzera 57,7 chili di qat, nascosti in due valigie. La donna era appena sbarcata da un aereo proveniente dal Cairo.

Arrestata per violazione della legge sugli stupefacenti, è stata consegnata al Ministero pubblico ginevrino. Le valigie e il loro contenuto sono stati sequestrati e saranno distrutti, ha indicato oggi la polizia del Cantone lemanico.

Il qat o khat (Catha edulis) è un arbusto le cui foglie contengono un alcaloide dall'azione stimolante e sono consumate in particolare nel Corno d'Africa e nello Yemen, dove fa parte della cultura locale. In Svizzera e in numerosi Paesi europei è considerato uno stupefacente.

