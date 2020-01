In tournée in Francia, il controverso comico Dieudonné non ha risposto alla convocazione, prevista per oggi, del Ministero pubblico ginevrino. Una nuova udienza è stata fissata il 4 febbraio.

L'uomo, noto per le sue uscite antisemite, è accusato di aver fatto commenti negazionisti durante spettacoli a Ginevra e Nyon (VD). Stando all'avvocato dell'umorista, Pascal Junod, c'è stato un problema di comunicazione. La procura ha accettato le spiegazioni del legale e ha posticipato la data dell'udienza.

Il Coordinamento intercomunitario contro l'antisemitismo e la diffamazione (Cicad) è all'origine dei guai del comico francese con la giustizia ginevrina. L'organizzazione ha sporto due volte denuncia contro il 53enne per discriminazione razziale e ingiuria.

La Cicad afferma che Dieudonné, in occasione dei suoi due show romandi del gennaio 2019 a Nyon e del giugno successivo a Ginevra, ha negato l'esistenza delle camere a gas. Il comico avrebbe inoltre insultato pubblicamente l'associazione.

Vecchia conoscenza dei tribunali, Dieudonné è stato più volte condannato in Francia per i suoi interventi contro gli ebrei. Il 27 novembre gli è stata inflitta una multa di 9000 euro per complicità in ingiurie antisemite dopo la pubblicazione di un video e di una canzone intitolata "C'est mon choaaa".

