Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 novembre 2018 17.59 29 novembre 2018 - 17:59

Dimentica la valigia su un treno, ma avrebbe fatto meglio a non reclamarla

Dimentica la valigia su un treno, ma avrebbe fatto meglio a non reclamarla alla stazione di Ginevra visto che nel frattempo i doganieri svizzeri avevano scoperto che all'interno c'erano quasi 8 chili di cannabis. L'uomo è stato fermato e il carico è stato sequestrato.

Martedì scorso un collaboratore delle FFS ha consegnato al personale dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) un bagaglio dimenticato in un treno TGV in provenienza da Parigi. Grazie a un esame a raggi X, i funzionari doganali hanno scoperto che conteneva 7,9 kg di marijuana confezionata in sacchetti.

Poco dopo un cittadino spagnolo di 60 anni, accompagnato da un interprete improvvisato, si è presentato alla stazione per reclamare la sua valigia. Dopo alcune domande di rito per verificare se l'uomo fosse veramente il proprietario del bagaglio, le guardie di frontiera lo hanno fermato e consegnato alla polizia ginevrina.

Neuer Inhalt Horizontal Line