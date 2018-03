Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

14 marzo 2018 17.01

Il cadavere di una donna di 27 anni è stato trovato oggi verso le 13.00 in un appartamento del quartiere Plainpalais, a Ginevra (foto simbolica d'archivio).

Il cadavere di una donna di 27 anni è stato trovato oggi verso le 13.00 in un appartamento del quartiere Plainpalais, a Ginevra. La polizia ha arrestato un indiziato, un giovane di 21 anni, riferisce in un comunicato il Ministero pubblico.

L'uomo dovrà ora essere interrogato. Un'inchiesta è in corso per chiarire le circostanze del dramma, avvenuto in un edificio situato di fronte allo stabile universitario Uni Mail.

