Il Gran consiglio ginevrino vuole vederci chiaro nella vicenda delle presunte frodi elettorali che sta facendo tremare il cantone: la commissione delle gestione procederà domani ad audizioni, ha indicato a Keystone-ATS uno dei suoi membri, il PPD Bertrand Buchs.

"Ascolteremo la cancelleria Michèle Righetti, il presidente del consiglio di stato Antonio Hodgers e il direttore del servizio votazioni Patrick Ascheri", ha spiegato Buchs confermando un'informazione diffusa dalla RTS.

Nel cantone lemanico in gioco vi sono in particolare le votazioni del 19 maggio: oltre ai due oggetti federali ve ne sono ben nove cantonali, fra i quali figurano anche temi assai controversi come quello della ristrutturazione della cassa pensione dei funzionari.

Hodgers ieri ha minimizzato l'entità dei problemi: a suo avviso non vi sono elementi che mettano in causa la correttezza del voto del 19 maggio. Altri esponenti politici si sono invece mostrati assai più turbati.

