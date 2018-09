Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il Ministero pubblico ginevrino potrà procedere penalmente contro il Consigliere di Stato Pierre Maudet, accusato di accettazione di vantaggi in relazione al suo controverso viaggio negli Emirati Arabi Uniti.

Ieri in tarda serata infatti, il Gran Consiglio cantonale, riunitosi a porte chiuse in seduta straordinaria, ha revocato l'immunità all'esponente del PLR. Si tratta di una decisione inedita a Ginevra per un membro del governo in carica, ma che non giunge a sorpresa. Tutti i partiti concordavano sul fatto che fosse necessario fare luce sulla vicenda in cui l'ex sfidante di Ignazio Cassis nella corsa al Consiglio federale è rimasto invischiato. Anche l'interessato, che ieri sera non era presente, si era detto disposto a rinunciare a tale privilegio.

La procura aveva annunciato lo scorso 30 agosto di aver raccolto nel corso di un'indagine preliminare elementi di prova che l'hanno indotta ad avviare un procedimento contro l'allora presidente dell'esecutivo cantonale, carica alla quale Maudet ha nel frattempo rinunciato. Per interrogare il politico sui fatti, serviva però l'autorizzazione del Gran Consiglio.

Maudet ha ammesso di aver mentito su un viaggio compiuto nel 2015 ad Abu Dhabi, dove con la sua famiglia e il suo capo di gabinetto, nel frattempo dimessosi, era stato formalmente invitato da un principe ereditario ad assistere al Gran premio di Formula uno. Volo, in business class, e alloggio sono andati a carico della casa regnante di questo sceicco - Mohamed Bin Zayed bin Al-Nahyan - per un importo di diverse decine di migliaia di franchi. Maudet, all'inizio delle indagini, aveva affermato che la fattura era stata saldata da un imprenditore libanese, "amico di un amico", ma per gli inquirenti l'uomo, Saïd Bustany, non ha avuto nessun ruolo nel finanziamento della trasferta.

