Serata movimentata ieri a Ginevra per una pattuglia di polizia, conclusasi con un incidente senza però conseguenze gravi.

Stando a un portavoce delle autorità ginevrine, che ha confermato a Keystone-ATS informazioni di vari media locali, un'auto della polizia si è messa all'inseguimento di una vettura di grossa cilindrata con targhe francesi che viaggiava ad alta velocità.

Le due automobili hanno terminato la loro corsa contro il muro di un immobile nelle vicinanze del famoso getto d'acqua. Una poliziotta è rimasta leggermente ferita. Incolumi i cinque passeggeri della vettura in fuga, di nazionalità francese, d'età compresa tra i 25 e i 29 anni. Il 27enne alla guida è stato denunciato per messa in pericolo della vita altrui.

