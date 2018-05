Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

6 maggio 2018 13.33

Dopo una sola legislatura, il consigliere di Stato PPD Luc Barthassat è stato estromesso dal governo ginevrino. Al secondo turno del rinnovo dell'esecutivo cantonale, il partito socialista è riuscito ad aggiudicarsi il seggio occupato dall'ex consigliere nazionale.

Sulla base dei risultati dei voti anticipati - espressi per corrispondenza e in internet - entrano a far parte del governo ginevrino il municipale PS di Vernier Thierry Apothéloz, nonché la PLR Nathalie Fontanet, che sostituisce il collega di partito François Longchamp che non si è ripresentato.

Dopo la riconferma di Pierre Maudet (PLR) al primo turno, il futuro Consiglio di Stato sarà dunque composto da 2 PLR, 2 PS, 1 PPD, 1 Verde e 1 MCG. La partecipazione al voto è stata inferiore a quella registrata al primo turno: si è espresso il 33,13% dell'elettorato, contro il 38,77% il 15 aprile.

