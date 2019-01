GE: monitore accusato di aver molestato sessualmente bambine

A Ginevra un monitore di una colonia di vacanza è stato accusato di atti sessuali su una ventina di bambini tra i 4 e i 12 anni. L'uomo è stato arrestato nel febbraio 2018 ed è attualmente in detenzione preventiva.

La notizia, rivelata da Tribune de Genève e 24 Heures, è stata confermata a Keystone-ATS dal portavoce del Ministero pubblico di Ginevra, Henri Della Casa. L'imputato dovrà sottoporsi ad una perizia psichiatrica, ordinata dalla procuratrice che si occupa del caso.

Secondo entrambi i giornali, il monitore 35enne, lavorava presso la Caritas Jeunesse. Gli atti pedofili sarebbero stati commessi per quasi otto anni, tra il 2011 e il 2018. In particolare, l'uomo avrebbe palpeggiato le piccole vittime, filmando alcune di queste molestie per poi diffondere i video su Internet.

