È deceduto stamani in ospedale l'uomo ferito da un poliziotto durante un intervento per violenza domestica in un appartamento di Ginevra. Il Ministero pubblico ginevrino ha confermato le informazioni pubblicate dalla "Tribune de Genève".

La polizia era intervenuta lunedì mattina dopo essere stata allertata dai vicini di casa che hanno sentito le richieste di aiuto di una donna. I due agenti di pattuglia si sono ritrovati di fronte a un uomo armato di pistola sulla soglia dell'appartamento. Uno dei poliziotti ha sparato, ferendo gravemente l'uomo.

All'interno dall'abitazione gli agenti hanno trovato una donna ferita a un braccio da un proiettile. Sull'accaduto è in corso un'indagine.

