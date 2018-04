Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 aprile 2018 10.00 15 aprile 2018 - 10:00

Nel canton Ginevra si elegge oggi il nuovo parlamento e si tiene anche il primo turno per il rinnovo del governo.

Per entrambi gli organi è stato registrato un numero di aspiranti mai raggiunto finora: 31 per i sette seggi del Consiglio di Stato e 623 (tra cui 230 donne) su 13 liste elettorali per le 100 poltrone del Gran Consiglio. Per conoscere la composizione del nuovo governo bisognerà tuttavia aspettare il secondo turno in programma il 6 maggio.

Per il Consiglio di Stato sono in lizza tutti i "ministri" del governo attuale - composto di due PLR, due PPD, un esponente del Mouvement Citoyens Genevois (MCG), un PS e un Verde - ad eccezione del presidente dell'esecutivo cantonale François Longchamp (PLR).

Per quanto riguarda il Gran Consiglio - la cui composizione attuale è di 24 PLR, 15 PS, 15 MCG, 11 PPD, 10 UDC, 10 Verdi, 8 fuori partito e 8 Ensemble à gauche - il partito che potrebbe trovarsi maggiormente in difficoltà è l'MCG, a causa della concorrenza di "Genève en Marche", la nuova formazione politica diretta da Eric Stauffer, all'origine dello stesso Mouvement Citoyens.

