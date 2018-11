Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Oltre venti incendi sospetti, dei quali due piuttosto importanti a Lignon e a Petit-Lancy, sono stati segnalati la scorsa notte a Ginevra. Oltre 150 persone sono state sfollate.

"Privilegiamo la pista dolosa", ha dichiarato questa mattina all'agenzia Keystone-ATS il portavoce della polizia ginevrina Jean-Philippe Brandt. Non è escluso che alcune persone abbiano approfittato di Halloween per compiere questi atti, ha aggiunto.

Fra le 19:30 di ieri e l'1:30 i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere incendi in cestini, container e persino di uno scooter. Un'inchiesta è in corso.

A Petit-Lancy è scoppiato un grosso rogo in un parcheggio sotterraneo. Tre vetture hanno preso fuoco provocando un denso fumo e la deflagrazione di pneumatici e airbag, ha spiegato il comandante dei pompieri Nicolas Schumacher. Una cinquantina di persone ha dovuto lasciare la propria abitazione e un vigile del fuoco ha subito danni all'udito a causa di un'esplosione.

A Lignon è stato invece dato alle fiamme materiale di vario tipo. Il fumo si è rapidamente propagato e un centinaio di persone ha dovuto lasciare la propria abitazione. In dieci sono stati portati in ospedale per controlli.

