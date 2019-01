Il Ministero pubblico ginevrino potrà procedere penalmente contro il Consigliere di Stato Pierre Maudet anche per quanto riguarda i sospetti di accettazione di vantaggi emersi di recente.

Ieri in tarda serata infatti, il Gran Consiglio cantonale ha accolto la richiesta di estensione dell'autorizzazione a perseguire l'esponente del PLR presentata a inizio gennaio dalla Procura.

La decisione è stata adottata a porte chiuse. Una prima revoca dell'immunità nel confronti di Maudet - un inedito a Ginevra per un membro del governo in carica - era stata decisa a settembre dal Gran Consiglio, che aveva accordato al Ministero pubblico ginevrino l'autorizzazione a procedere penalmente per accettazione di vantaggi in relazione a un controverso viaggio negli Emirati Arabi Uniti.

La richiesta di proroga accolta ieri riguarda i servizi finanziari di cui Maudet avrebbe beneficiato da Manotel. Nella loro indagine i procuratori pubblici che indagano sul viaggio ad Abu Dhabi si sono concentrati su due associazioni, il Cercle Fazy-Favon e l'Association de soutien à Pierre Maudet. È emerso che il gruppo alberghiero Manotel ha trasferito a queste associazioni un totale di 105'000 franchi. Il gruppo avrebbe inoltre finanziato con 20mila franchi una festa di compleanno in onore di Maudet.

Secondo il Ministero pubblico ginevrino, questi elementi possono costituire l'accettazione di un vantaggio. Pierre Maudet è già stato accusato dello stesso reato per il suo viaggio negli Emirati.

L'autorizzazione a prorogare la revoca dell'immunità arriva a due giorni dall'annuncio di una riorganizzazione all'interno del Consiglio di Stato ginevrino. Mercoledì infatti, nella sua seduta settimanale, l'esecutivo ha attribuito a un altro magistrato quel che del Dipartimento della sicurezza ancora era nelle mani del politico PLR. Maudet guiderà uno smilzo dicastero della promozione economica.

