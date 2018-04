Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 aprile 2018 13.37 15 aprile 2018 - 13:37

Pierre Maudet (PLR) in testa al primo turno dell'elezione per l'esecutivo ginevrino

Pierre Maudet arriva in testa al primo turno delle elezioni per il Consiglio di Stato ginevrino dopo lo spoglio del 95% delle schede, ha indicato la cancelleria ginevrina. Il "ministro" uscente ha superato la maggioranza assoluta necessaria per essere eletto.

Il consigliere di Stato PLR è seguito dal collega di governo Mauro Poggia, del Mouvement citoyens genevois (MCG). In terza posizione il responsabile delle finanze, il PPD Serge Dal Busco, e subito dopo il verde uscente Antonio Hodgers.

La responsabile dell'istruzione pubblica, la socialista Anne Emery Torracinta, è in quinta posizione. Seguono poi il collega di partito Thierry Apothéloz e la PLR Nathalie Fontanet.

Il consigliere di Stato uscente Luc Barthassat (PPD) sembra essere il grande perdente di queste elezioni: si piazza solo al nono posto, dietro la socialista Sandrine Salerno.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.