Non esiste al momento alcun elemento che metta in causa la correttezza a Ginevra della votazione del 19 maggio: lo sostiene il presidente del governo cantonale Antonio Hodgers.

Il sistema è ritenuto affidabile sino a prova del contrario: il voto è quindi confermato, ha indicato Hodgers alla radio romanda RTS. Sono stati effettuati dei controlli e al momento né il potere giudiziario né quello esecutivo dispongono di prove materiali di irregolarità relative al 19 maggio: secondo l'esponente dei Verdi, le votazioni - oltre ai due oggetti federali ve ne sono ben nove cantonali - saranno probabilmente messe in causa da ricorsi, "poiché siamo a Ginevra", ma a suo avviso si può andare avanti serenamente.

Nel cantone lemanico si susseguono le prese di posizione, dopo che ieri aveva avuto l'effetto di una bomba la notizia che la polizia aveva effettuato di primo mattino una perquisizione nei locali del Servizio delle votazioni ed elezioni cantonale. Questo in seguito a una denuncia di due dipendenti del servizio in questione che avevano segnalato il comportamento scorretto di un loro collega. La vicenda va ad aggiungersi ad altre che hanno fatto parlare tutta la Svizzera, prima fra tutti quella che concerne il consigliere di stato Pierre Maudet, indagato per accettazione di vantaggi.

