18 aprile 2018

Il primo procuratore Yves Bertossa ha chiesto oggi a Ginevra la reclusione a vita per Erwin Sperisen per la sua partecipazione all'assassinio di sette detenuti nel 2006. A quel tempo l'imputato dirigeva la polizia nazionale civile del Guatemala.

Il magistrato ha chiesto una pena detentiva di 15 anni nel caso in cui la Camera penale d'appello e di revisione ritenesse solo la complicità di Sperisen in queste esecuzioni. Il Ministero pubblico si è rivolto alla corte anche in merito all'assassinio di tre evasi in un altro caso avvenuto nel 2005.

Bertossa ha sottolineato che nel procedimento ci sono tutti gli elementi per dimostrare la colpevolezza dell'imputato nell'esecuzione extragiudiziale di sette detenuti. Il presunto crimine si era svolto il 25 settembre 2006 nel carcere di Pavon nel corso di una operazione di "riconquista" del carcere, già da tempo in mano ai detenuti.

