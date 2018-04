GE: processo Sperisen, pm prospetta ora assassinio per omissione.

Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 aprile 2018 14.54 16 aprile 2018 - 14:54

Il terzo processo contro l'ex capo della polizia del Guatemala Erwin Sperisen si è aperto oggi a Ginevra con la proposta del procuratore Yves Bertossa di aggiungere sussidiariamente all'accusa di assassinio finora sostenuta quella di assassinio "per omissione".

La difesa si è recisamente opposta.

Per Giorgio Campà, uno degli avvocati di Sperisen, si tratta di una modifica completa dei fatti rimproverati al suo assistito. Il legale ha fatto notare che il 47enne binazionale svizzero-guatemalteco, che aveva diretto la Polizia nazionale civile del Guatemala tra il luglio 2004 e il marzo 2007, è stato sin dall'inizio perseguito per aver pianificato e ordinato l'esecuzione extragiudiziale di detenuti, e persino di aver personalmente ucciso uno di loro, in occasione di un intervento della polizia nel penitenziario in rivolta di Pavon, vicino a Città del Guatemala, il 25 settembre 2006.

Il primo procuratore Bertossa, dal canto suo, ha motivato la richiesta fondandosi sulla sentenza del Tribunale federale, che a fine giugno 2017 ha ordinato il rifacimento del processo d'appello conclusosi nel maggio 2015 con la conferma dell'ergastolo inflitto in primo grado a Sperisen.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.