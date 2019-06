Aerei allo scalo di Ginevra. La Corte dei conti ha rilevato numerose carenze emerse in relazione a una gara d'appalto nel 2018 per i servizi di sicurezza.

Il capo della sicurezza dell'aeroporto di Ginevra e il responsabile di una società che avrebbe ottenuto irregolarmente alcuni appalti, indagati per corruzione passiva e attiva e infedeltà nella gestione pubblica, sono stati scarcerati.

Erano stati arrestati il mese scorso. Il Ministero pubblico ginevrino ha confermato oggi a Keystone-ATS l'informazione, pubblicata dalla "Tribune de Genève".

Il caso era venuto alla luce grazie a un rapporto della Corte dei conti pubblicato a metà maggio. I due erano stati arrestati poco prima. L'organo di vigilanza ha rilevato numerose carenze emerse in relazione a una gara d'appalto nel 2018 per i servizi di sicurezza. In particolare, le valutazioni di alcuni esperti sarebbero state modificate a loro insaputa.

Oltre al capo della sicurezza aeroportuale, nel mirino della giustizia è finito anche il responsabile della società di sicurezza ginevrina che ha ottenuto gli appalti. Il Ministero Pubblico ha avviato in maggio un procedimento per corruzione attiva, corruzione passiva e infedeltà nella gestione pubblica.

Una terza persona è stata posta in detenzione preventiva nella vicenda. Si tratta del vice del capo della sicurezza. Il Ministero pubblico non ha precisato il motivo dell'incarcerazione.

L'indagine, condotta dal primo procuratore Yves Bertossa, prosegue. Da parte sua, l'aeroporto di Ginevra non ha voluto fornire alcuna informazione per ragioni di "protezione della personalità dei dipendenti interessati". Tutte le misure necessarie riguardanti le persone potenzialmente coinvolte in questo caso sono state prese senza indugio, hanno indicato i responsabili dello scalo una settimana fa.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Che cosa ne pensa di Swissinfo? Sondaggio Le vostre opinioni contano