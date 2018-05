Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

01 maggio 2018 - 15:26

Undici candidati saranno in corsa domenica per i sei seggi ancora in palio del Consiglio di Stato ginevrino, dopo la riconferma il 15 aprile del "ministro" uscente Pierre Maudet (PLR). Particolarmente minacciato è Luc Barthassat, già consigliere nazionale del PPD.

Responsabile della questione - cruciale a Ginevra - della mobilità e criticato per il modo con cui l'ha gestita, Barthassat si è classificato nono al primo turno. L'Entente (Intesa) PLR-PPD lo ha tuttavia mantenuto nella lista di tre nomi presentata con l'obiettivo di conservare l'attuale maggioranza in seno all'esecutivo.

La fragilità di Barthassat ha stuzzicato l'appetito della sinistra, in particolare dei socialisti, che sperano ottenere un secondo seggio governativo con il municipale di Vernier Thierry Apothéloz. Quest'ultimo figura sul ticket PS-Verdi con gli uscenti Anne Emery-Torracinta (socialista) e Antonio Hodgers (Verdi).

La sinistra avrebbe potuto essere ancora più ambiziosa formando un'alleanza con la candidata di Ensemble à gauche (estrema sinistra) Jocelyne Haller (14ma al primo turno), ma quest'ultima ha rifiutato a causa di divergenze con socialisti e verdi in merito alla futura riforma dell'imposizione delle imprese.

