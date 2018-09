Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 2 settembre 2018 15.13 02 settembre 2018 - 15:13

Il rischio di aggressioni o di attentati entra sempre più a far parte della quotidianità: in concomitanza del rientro sui banchi una scuola elementare di Ginevra equipaggerà le sue aule con un pulsante anti-intrusione.

Nella città di Calvino altri due istituti dispongono già di questa soluzione, mentre nel resto della Romandia si continua a ricorrere ai metodi tradizionali.

Stando a un servizio pubblicato oggi dal settimanale "Le Matin Dimanche", la città di Ginevra ha installato nei locali della scuola elementare dei Pâquis i pulsanti anti-intrusione. Si tratta di un dispositivo che, se azionato, consente di chiudere l'aula dall'interno in maniera solida e sicura. Solo una persona presente nel locale e munita di una speciale carta di accesso può in seguito sbloccare le porte.

Non si tratta di un pulsante di allarme nel senso classico: il pulsante infatti "non è collegato a nessun sistema di controllo e la sua attivazione non fa scattare nessuna segnalazione", ha indicato al domenicale Isabelle Widmer, responsabile del Servizio delle scuole e dell'istruzione della città. Il bottone - montato al di sotto delle maniglie delle porte - consente unicamente di barricarsi rapidamente all'interno di un'aula, senza avere badge o chiavi a portata di mano.

In un secondo tempo il dispositivo, che è già in funzione presso le scuole elementari ginevrine di Chandieu e di Crêts-de-Champel, verrà applicato a tutti gli istituti scolastici della città, ha aggiunto la Widmer.

Neuer Inhalt Horizontal Line