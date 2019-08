Il consigliere di stato ginevrino PPD Serge Dal Busco ha ammesso oggi di aver commesso una leggerezza ricevendo 10'000 franchi dal gruppo alberghiero locale Manotel per la sua campagna elettorale del 2018.

Il politico aveva già riconosciuto i fatti, precisando però di aver restituito la somma. "Sono sinceramente dispiaciuto per aver deluso molti cittadini", ha detto Dal Busco in un comunicato odierno. Il membro del governo cantonale ha aggiunto di voler spiegarsi pubblicamente in tempi brevi, ma per rispetto delle istituzioni intende dapprima chiarirsi in modo dettagliato con la giustizia.

Dal Busco è convocato dal Ministero pubblico ginevrino per il 27 settembre in quanto persona informata dei fatti in merito al capitolo Manotel del caso Maudet. Quest'ultimo, consigliere di stato PLR, è da tempo nella bufera per presunta accettazione di vantaggi e avrebbe beneficiato dei servizi finanziari del gruppo alberghiero.

Dal Busco invita la procura ad anticipare la sua audizione, così da potersi esprimere in pubblico in tutta trasparenza. "Comprendo perfettamente l'impazienza e lo sconcerto venutisi a creare", ha assicurato.

Il rappresentante del PPD ha ammesso martedì di aver ottenuto da Manotel 10'000 franchi per la sua campagna in vista dell'elezione dell'esecutivo del canton Ginevra. Si era però affrettato a precisare che aveva ridato indietro il tesoretto di sua spontanea volontà.

Il Consiglio di Stato ha riconfermato mercoledì il proprio appoggio al 60enne. Secondo il suo presidente Antonio Hodgers, interrogato dalla RTS, "i fatti sembrano circoscritti e non sembrano di una portata tale da intaccare la fiducia nei suoi confronti". Questa vicenda è molto meno grave del caso Maudet, ha puntualizzato.

Maudet è finito nel mirino delle critiche per un viaggio di lusso negli Emirati Arabi Uniti del 2015, a proposito del quale ha anche mentito. Secondo le indagini del Ministero pubblico, Manotel ha versato a due associazioni a sostegno del politico un totale di 105'000 franchi. Il gruppo ha inoltre finanziato con 20'000 franchi una festa di compleanno in suo onore. Si tratta di elementi che possono configurare il reato di accettazione di vantaggi.

