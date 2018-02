Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 febbraio 2018 21.43 05 febbraio 2018 - 21:43

I nodi principali non sono stati sciolti. E del resto nessuno se l'aspettava. Il passaggio del "Sultano" a Roma è stata piuttosto l'occasione per Italia e Turchia per ribadire le proprie posizioni.

E le distanze su temi cruciali come i diritti umani, l'Europa, la Siria, il terrorismo. Ma la visita del premier turco Recep Erdogan per la verità ha lasciato dietro di sé anche polemiche politiche particolarmente accese in campagna elettorale e scontri di piazza, in una città blindata all'estremo.

Il presidente turco ha incontrato il Papa, il capo dello stato italiano Sergio Mattarella (in un faccia a faccia di oltre mezz'ora) e il premier italiano Paolo Gentiloni, mentre da Bruxelles arrivava un chiaro messaggio di chiusura nei confronti Ankara. E l'Olanda annunciava il ritiro dell'ambasciatore in Turchia.

Il sultano del resto, a quanto si apprende, in tutti suoi colloqui non ha arretrato di un millimetro sulla situazione interna del suo paese e sull'intervento nel nord della Siria contro i curdi, che restano per Erdogan senza mezzi termini 'terroristi'. Ma lo stesso hanno fatto i suoi interlocutori. Con Mattarella il lungo colloquio "franco e rispettoso" rivela nel linguaggio diplomatico la freddezza nelle diverse posizioni.

In linea con l'Europa quella italiana, ribadita anche da Gentiloni in un lungo faccia a faccia. Il capo dello Stato e il premier, in piena sintonia, secondo quanto si apprende, hanno affrontato in modo 'franco' temi chiave come le relazioni tra Ue e Turchia, la questione siriana, il tema migratorio e la situazione in Libia, la lotta al terrorismo e la situazione dei diritti civili, anche in relazione - spiegano fonti di governo - al lavoro dei giornalisti e alle attività delle Ong. Senza nascondere le profonde divergenze tra i due paesi. E non è certo un caso che si sia evitato qualsiasi contatto con la stampa.

L'unico, flebile, segnale giunto da Erdogan è stato il rilascio, proprio nel giorno della sua visita, dei medici arrestati nei giorni scorsi facendo indignare la comunità internazionale. Indubbiamente troppo poco e forse chissà solo una coincidenza. Restano i rapporti bilaterali. La Turchia è un paese importante sul piano dei rapporti economici, come dimostra la cena con gli imprenditori che ha chiuso la giornata romana di Erdogan, e rimane l'interesse dell'Italia a mantenere un dialogo. Non a caso uno dei temi affrontati con Gentiloni è stato proprio quello dei rapporti economici. E anche Ankara ha tutto l'interesse a continuare ad avere canali aperti verso l'Europa.

Uno dei pochi temi non divisivi è stato al centro dell'incontro con Francesco. Un colloquio di quasi un'ora in Vaticano che ha avuto al centro lo status di Gerusalemme, dopo la fuga in avanti in solitaria di Trump. E poi gli altri temi, dalla situazione nel paese, all'accoglienza dei profughi, alla Siria. Ma il messaggio più eloquente, alla fine di un colloquio definito "estremamente amichevole" dall'entourage di Erdogan, è stato il regalo del papa: un medaglione che rappresenta l'angelo della pace che strangola il demone della guerra.

Sullo sfondo la campagna elettorale, con il leader della Lega Matteo Salvini che ha definito una vergogna il fatto che "l'Italia ospiti il rappresentante di un regime estremista sanguinario, di un Paese islamico nei fatti, dove la religione comanda sulla legge". Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana ha definito la visita "una pagina triste da evitare", mentre per Fabio Massimo Castaldo (M5S) è inaccettabile "stendere tappeti rossi a chi calpesta quotidianamente i diritti civili e politici dei propri concittadini".

