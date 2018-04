Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 aprile 2018 12.53 20 aprile 2018 - 12:53

Una ex dipendente dell'ente federale per l'immigrazione tedesco (Bamf) avrebbe accordato il diritto d'asilo in 1.200 casi, nei quali non sussistevano le condizioni per ottenerlo.

È questo l'oggetto di un'inchiesta giudiziaria avviata da alcuni mesi dalla Procura di Brema, che indaga sulla direttrice dell'ufficio locale del Bamf e anche su tre avvocati dello stesso Land e della Bassa Sassonia.

Fra i capi d'accusa anche corruzione e concussione. Si sospetta che molte richieste d'asilo (i casi riguardano per lo più siriani e yazidi) siano state dirottate alla sede di Brema, nonostante non vi fosse una competenza territoriale, proprio per ottenere l'approvazione. Del caso riporta la Sueddeutsche Zeitung.

