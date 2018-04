Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 aprile 2018 8.35 20 aprile 2018 - 08:35

Un'evacuazione in larga scala verrà effettuata questa mattina a Berlino per permettere agli artificieri di disinnescare una bomba da 500 chili trovata mercoledì e risalente alla Seconda guerra mondiale.

Secondo quanto riporta la Bbc online, si tratta di un ordigno sganciato dall'aviazione britannica durante il conflitto e caduto in una zona del centro della capitale, dove adesso si trovano edifici governativi, un ospedale, la principale stazione ferroviaria della città e due ambasciate.

La zona sarà evacuata dalle 9:00 per un raggio di 800 metri dal cantiere in cui è stata trovata la bomba durante gli scavi. Migliaia di bombe inesplose vengono trovate in Germania ogni anno. La polizia ha escluso che questo ordigno possa rappresentare un pericolo imminente. Durante la giornata il traffico ferroviario e il servizio pubblico di autobus e tram subiranno ritardi con forti disagi per i cittadini.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.