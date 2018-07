Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 luglio 2018 11.08 30 luglio 2018 - 11:08

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, atteso in Germania a settembre.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan sarà in visita di Stato a Berlino a fine settembre: lo ha riferito il tabloid Bild citando fonti vicine ai governi di Ankara e Berlino.

Si tratterebbe della prima visita ufficiale di Erdogan nel ruolo di presidente. La diffusione della notizia di una possibile visita, dopo le recenti tensioni tra Germania e Turchia in seguito al caso del ritiro dalla Nazionale del calciatore tedesco di origine turca Mesut Özil, ha suscitato le reazioni critiche dell'ex leader dei Verdi, Cem Oezdemir, che ha commentato dicendo: "Erdogan non è un normale presidente in una normale democrazia".

Il ministro degli esteri tedesco Heiko Maas ha replicato "di non essere mai stato convinto dall'argomentazione che con i partner difficili non bisogna parlare", riferisce Bild.

Neuer Inhalt Horizontal Line